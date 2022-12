Russischer Spion in Wien festgenommen: 39-Jähriger offenbar Diplomatensohn

65 Reisen ins Ausland

Nicht seine einzige Reisetätigkeit. Penible Ermittlungsergebnisse des österreichischen Geheimdienstes sollen folgendes belegen: Von 2018 bis Anfang 2022 soll der 39-Jährige insgesamt 65 Reisen ins Ausland sowie nach Russland, Belarus, die Türkei und Georgien unternommen haben. Auffällig: Obwohl er in Österreich nur geringe Sozialleistungen bezog, erwarb er gleich mehrere Liegenschaften in Wien, Russland und in Griechenland.

Was wurde ausspioniert?

Welche Geheimisse der Verdächtige im Auftrag Russlands ausspioniert hat? In erster Linie dürfte er als eine Art Stimmungsbarometer aus Österreich gedient haben. Er soll Informationen zur außenpolitischen, gesamtgesellschaftlichen sowie sicherheitspolitischen Lage beschafft, und diese an Russland weitergegeben haben. So dürfte auch die Reise nach Moskau kurz vor Kriegsbeginn kein Zufall, sondern ein bewusster Informationsaustausch der gewonnen Erkenntnisse aus Österreich gewesen sein.