Selenskij entlässt ukrainischen Verteidigungsminister Resnikow

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij kündigt an, er werde das Parlament bitten, Verteidigungsminister Oleksii Resnikov zu entlassen. Dies solle noch in der kommenden geschehen, sagt Selenskyi in einer Video-Ansprache.

Umbau des Verteidigungsapparats

Ersetzt werden solle Resnikow durch Rustem Umerow, den Leiter des wichtigsten Privatisierungsfonds der Ukraine. Der Wechsel käme dem größten Umbau des ukrainischen Verteidigungsapparats während des Krieges gleich.