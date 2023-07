Gouverneur wirft Ukraine Einsatz von Streumunition in Russland vor

Brücke bringe "Krieg statt Frieden"

Am Freitag hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj per Videoschaltung auf der Aspen-Sicherheitskonferenz in den USA erklärt, die Brücke, die die Halbinsel Krim mit Russland verbindet, bringe "Krieg statt Frieden" und sei daher ein militärisches Ziel.

➤ Mehr zum Thema: Krim-Brücke für Selenskij legitimes militärisches Ziel