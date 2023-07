"Beschämend und unethisch": Welche Unternehmen weiter Geschäfte mit Russland machen

Mondelez - das Unternehmen, das hinter den Oreo-Keksen steht - beschäftigt jedoch nach eigenen Angaben immer noch 3.000 Mitarbeiter in Russland. In der Yale-Studie heißt es, Mondelez zeige "keine greifbaren Anzeichen von Fortschritten in Richtung Ausstieg" und sei weiterhin in Russland tätig. Und das, obwohl Mondelez von europäischen Lebensmittelhändlern und anderen Unternehmen boykottiert wird, die sich weigern, die Produkte des Unternehmens zu bestellen und zu lagern.

Mondelez reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme, aber in einer Erklärung im Juni sagte das Unternehmen, es habe seine Aktivitäten reduziert und die Einführung von Produkten und Werbeausgaben in Russland gestoppt.

Auch Unilever steht in der Kritik. Das Unternehmen, das hinter Dove-Seife, Ben & Jerry's-Eis und Lipton-Tee steht, verpflichtete sich, nur noch "wesentliche" Produkte nach Russland zu verkaufen. Dennoch verkauft Unilever nach Angaben von Sonnenfelds Team weiterhin Cornetto-Eis und andere Konsumgüter in Russland.

Unilever lehnte eine Stellungnahme ab, verwies aber auf eine Erklärung vom Februar, in der das Unternehmen erklärte, es verurteile "den Krieg in der Ukraine weiterhin als brutalen und sinnlosen Akt des russischen Staates", erklärte aber, dass es nicht einfach sei, Russland zu verlassen, ohne die Vermögenswerte an die Regierung zu übergeben.