UN-Organisation: Wie der Klimaschutz-Fahrplan für die Schifffahrt aussieht

Konkret heißt es in der neuen IMO-Klimastrategie: "Die Treibhausgas-Emissionen des internationalen Seeverkehrs sollen so bald wie möglich ihren Höchststand erreichen und bis zum oder um das Jahr 2050 herum, das heißt in der Nähe des Jahres 2050, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen nationalen Gegebenheiten auf null reduziert werden." Bis 2030 beziehungsweise 2040 gibt die IMO eine Verringerung der jährlichen Emissionen um mindestens 20 Prozent beziehungsweise mindestens 70 Prozent vor, wobei 30 Prozent beziehungsweise 80 Prozent angestrebt würden - jeweils im Vergleich zu 2008.

Der deutsche Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) sprach von einem "großen Tag für das Klima und die Seeschifffahrt". Der Londoner IMO-Beschluss sei "insbesondere mit Blick auf die diversen nationalen Interessen ein Riesenerfolg, der auch auf den Einsatz Deutschlands und der EU zurückzuführen ist". Der Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Reeder (VDR), Martin Kröger, sagte in Hamburg: "Es ist ein historischer Tag für die Schifffahrt." Mit Blick auf viele verschiedene Länder und Weltregionen mit unterschiedlichen Interessen sei "das Unmögliche möglich gemacht" worden. "Alle haben anerkannt, dass es keine Alternative zur Klimaneutralität gibt."