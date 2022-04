Zur Unterstützung der Ukraine soll die Spitze des Empire State Buildings in New York bis Anfang Juni jeden Tag 15 Minuten lang in den Farben der Landesfahne leuchten. Von Donnerstag an bis zum 1. Juni solle die Spitze des berühmten Gebäudes jeden Abend eine Viertelstunde lang in Gelb und Blau strahlen, teilten die Betreiber am Donnerstag mit. Damit solle die Unterstützung für das ukrainische Volk nach dem russischen Angriff ausgedrückt werden.

Das berühmte Hochhaus in Manhattan leuchtet fast jeden Abend in anderen Farben zur Würdigung etwa von Feiertagen oder Sportmannschaften. Das werde es auch in den kommenden Tagen tun, hieß es - zu Beginn aber immer eine Viertelstunde in den Farben der ukrainischen Flagge. Das Gebäude hatte seit Beginn des Krieges zuvor schon mehrfach in den ukrainischen Farben gestrahlt.