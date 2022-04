Cyberattacke löste beinahe Blackout in der Ukraine aus

Für das österreichische CERT ist die aktuelle Attacke keine Neuigkeit: „Die Firmen, die für die österreichische Stromversorgung arbeiten, verfolgen seit Jahren die internationalen Entwicklungen in diesem Bereich mit großer Aufmerksamkeit“, teilte ein CERT-Sprecher dem KURIER mit. Die Gefahr durch Cyberangriffe sei seit Jahren Teil des Risikomanagements in der Branche, „wodurch entsprechenden Gegenmaßnahmen getroffen wurden“, heißt es. Man würde technische Sicherheitsvorkehrungen bei der IT treffen, sich aber auch gezielt auf mögliche Vorfälle vorbereiten.