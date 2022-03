Vorsorgen für die Krise: Macht uns der Krieg zu Preppern?

Unterschied zwischen Vorsorge und Preppern

Das sei der Unterschied zu einer gut gefüllten Vorratskammer oder einem Erste-Hilfe-Koffer, so der Forscher gegenüber dem Spiegel. Der Ukraine-Krieg führe laut Genner aber nicht zu einem Ansturm auf radikale Prepper-Gruppen: "Meine Vermutung geht in eine andere Richtung. Schon die Flutkatastrophe im Ahrtal und die Folgen der Klimakrise haben das Bewusstsein für Krisenvorsorge verändert, der russische Angriffskrieg verschärft diesen Effekt nun zusätzlich: Es dürfte normaler werden, Vorräte anzulegen."

Was ändert sich durch den Ukraine-Krieg? "Das Gefühl der Unsicherheit ist in der gesamten Gesellschaft gestiegen, viele Menschen haben also ähnliche Sorgen wie Prepper. Ihnen geht es darum, mit ihrer umfassenden Vorsorge ein Stück weit die Kontrolle über das eigene Leben und die eigene Zukunft zu sichern. Wer über Lebensmittelvorräte, Notstromaggregate und Möglichkeiten zur Wasseraufbereitung verfügt, ist nicht auf Supermärkte oder eine funktionierende Stromversorgung angewiesen. Preppern geht es um ein selbstbestimmtes Leben in unsicheren Zeiten – und zwar unabhängig vom Lauf der Geschichte."

Die deutsche Wirtschaftswoche berichtete, dass zahlreiche Outdoor-Shops von langen Lieferzeiten berichten und es vergangenes Wochenende einen regelrechten Run auf bestimmte Waren wie Gas-Notheizungen gab.

Das deutsche Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) warnt bereits eindringlich davor, Jodtabletten ohne behördliche Anweisung einzunehmen. Hochdosierte Jodtabletten könnten zu starken Neben­wirkungen führen.