Nach dem Blackout: Überlebenstipps vom Profi

Wenn man Reini Rossmann fragt, was bei einem totalen Stromausfall zu tun sei, holt er relativ rasch eine Grabkerze raus. Nicht, weil er bei einem Blackout kapitulieren würde. Im Gegenteil. "Hält drei Tage lang und fällt nicht leicht um", sagt Rossmann.

Während der hauptberufliche Survival-Trainer noch die erste Frage beantwortet, stellt er blitzschnell eine 30-Tage-Lampe, einen Camping-Gaskocher, einen Feuerlöscher, eine Wasserflasche und Thunfischdosen auf den Tisch. Und einen schwere, tragbare Nickel-Metallhydrid-Batterie.

Einfache, wirksame Lösungen

"Ich will nicht mein Leben ausrichten nach einem möglichen Blackout, sondern ich will einfache, vernünftige Lösungen", sagt Rossmann. Deshalb halte er nichts davon, für ein Krisenszenario ein Notstromaggregat zu bunkern, bei dem man den Dieselkraftstoff immer wieder wechseln muss. "Eine Autobatterie tut’s auch", sagt er. Kerzen würde er übrigens nur im Notfall anzünden, Rossmann rät eher zu Taschenlampen und einer langlebigen "Blackout-Laterne", wie er seine 30-Tage-Lampe nennt.

Der 40-jährige gelernte Nachrichtentechniker aus St. Pölten hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Der Mann mit dem stechenden Blick und dem graumelierten Bart veranstaltet Survival-Trainings und zeigt Menschen, die oft kein Verständnis der Natur haben, was sie im Wald alles erleben und überleben können. Seit rund acht Jahren führt er Gruppen in die Wildnis, oft mehrere Tage lang und bei Minusgraden, und lehrt sie, wie sie dort Feuer machen, Wasser filtern oder eine Schlafstelle bauen können.

Wanne voll!

Ein Blackout-Szenario, wie es auch die Bundesregierung gerade probt, oder eine Naturkatastrophe sind eigentlich nicht Rossmanns Kerngebiet. Aber natürlich wäre es seltsam, wenn ein Überlebenskünstler in diesem Fall - kein Licht, keine Heizung, keine elektrischen Pumpen, die sauberes Wasser in die Häuser bringen - nicht wüsste, was zu tun ist. Rossmann trägt zum Beispiel bei seinem Geldbörsel immer eine Taschenlampe.

Neben den Vorgaben des Zivlischutzverbandes - u. a. Lebensmittel für 14 Tage - rät Rossmann bei einem Blackout: "Wenn du daheim bist, geh zur Badewanne, mach den Stöpsel zu und lass das Wasser laufen." Wer keine Wanne hat, solle Töpfe oder Kanister mit Wasser füllen. Für Trink-, aber auch für Brauchwasser, um die "Fäkalien aus dem Haus zu kriegen".

Und auch zum Kochen. Rossmann: "Wenn ich Nudeln und Reis habe, sie aber nicht kochen kann, kann ich sie nur lutschen, und das ist nicht sonderlich lustig." Für das Szenario einer Naturkatastrophe sei ein Fluchtrucksack mit Taschenlampe, Rettungsdecke, Bargeld, einem Snack und einer Wasserflasche ratsam.

Rossmann ist ein Freund klarer Worte, aber kein Populist. Er sagt: Es gibt nicht das eine Blackout-Szenario, sondern Unterschiede zwischen Stadt und Land. "Bin ich am Land und habe den Bach nebenan, ist es was anderes als in der Wohnung im 8. Bezirk."