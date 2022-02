Engpässe bei Jodtabletten: Wann es sie wirklich braucht

Wann werden Kaliumjodidtabletten eingenommen?

Der Zeitpunkt der Einnahme muss kurz bevor die radioaktive Wolke eintrifft erfolgen - bevor also die Luft mit radioaktivem Jod kontaminiert ist. Werden die Tabletten zu früh eingenommen, kann das nicht-radioaktive Jod bereits wieder abgebaut sein, bis das radioaktive Jod aufgenommen wird. Der Schutz wäre dann nicht gegeben.

Eine zu späte Einnahme senkt wiederum die Wirkung der Tabletten. "Schon einige Stunden nach Durchzug einer radioaktiven Wolke ist die Einnahme praktisch wirkungslos. Bei einem grenznahen Reaktorunfall und ungünstigen Windverhältnissen können die radioaktiven Luftmassen Österreich innerhalb weniger Stunden erreichen. Es ist daher wichtig, dass für solche Fälle die Tabletten rasch verfügbar sind", lautet die Erklärung des Gesundheitsministeriums. Von einer Eigenmedikation wird dringend abgeraten, da die Tabletten zu Nebenwirkungen führen können.

Wer soll die Tabletten einnehmen?

Besonders Kinder und Jugendliche sind laut Gesundheitsministerium gefährdet, an strahlenbedingtem Schilddrüsenkrebs zu erkranken. Für alle unter 18 Jahren stehen Kaliumjodid-Tabletten daher kostenlos zur Verfügung. Dies gilt auch für Schwangere und Stillende. Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen verfügen daher über einen Vorrat an Kaliumjodid-Tabletten für die von ihnen betreuten Kinder. Auch in Apotheken können die Mittel für diese Gruppen sowie Unter-18-Jährige kostenlos und rezeptfrei erworben werden.

Erwachsene zwischen 18 und 40 Jahren können die Tabletten im Bedarfsfall ebenfalls einnehmen und zu einem geringen Preis in Apotheken erwerben. Laut österreichischer Apothekerkammer sei es bei den selbst zu bezahlenden Mitteln für Erwachsene bis 40 Jahre in den Apotheken aufgrund des Krieges in der Ukraine bereits zu Engpässen gekommen. Diese sollten sich im Lauf der Woche aber wieder entspannen, sagte ein Sprecher gegenüber der APA.

Wer soll Kaliumjodid-Tabletten nicht einnehmen?

Personen über 40 Jahre sollten Kaliumjodid-Tabletten nicht einnehmen, da ihr Risiko an strahlenbedingtem Schilddrüsenkrebs zu erkranken sehr gering, das Risiko von schweren Nebenwirkungen durch die Jodzufuhr aber hoch ist, informiert das Gesundheitsministerium auf seiner Internetseite.

Personen mit Schilddrüsenerkrankungen sollten vor der Einnahme Rücksprache mit ihrem Arzt oder ihrer Ärztin halten.

Was ist mit anderen radioaktiven Bestandteilen?

Kaliumjodid-Tabletten schützen nur vor radioaktivem Jod, vor anderer Strahlung durch radioaktive Stoffe in Luft und Boden schützen sie nicht. Kommt es zu einer Freisetzung radioaktiver Strahlung, müssen daher auch andere Maßnahmen getroffen werden, etwa Aufenthaltsbeschränkungen im Freien oder Vermarktungsverbote von kontaminierten Lebensmitteln.

Wo erhalte ich im Ernstfall Kaliumjodid-Tabletten?

Vorbeugend können sie in Apotheken gekauft oder für Risikogruppen kostenlos erworben werden. Zudem werden sie im Katastrophenfall an die betroffenen Haushalte entweder direkt oder an bestimmten Standorten verteilt, etwa Feuerwehrwachen, Gemeindeämtern und ähnlichen Einrichtungen. Dies wird im Ernstfall über Aufrufe in den Medien bekannt gegeben.