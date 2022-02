Erhöhte Radioaktivität in Tschernobyl: "Keine Auswirkungen für Österreich"

Die leicht erhöhten Strahlungswerte um die ukrainische Atomruine Tschernobyl bedeuten für Österreich keine Gefahr, stellte das Klimaschutzministerium Samstag auf eine entsprechende KURIER-Anfrage klar. "Es gibt in Österreich keine erhöhten Messwerte." Strahlenschutz gehört zu den Agenden des Klimaschutzministeriums.

"Die Strahlenschutzabteilung des Klimaschutzministeriums beobachtet die Lage in der Ukraine sehr genau", heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme des Ministeriums. "Derzeit sind laut Angaben der ukrainischen Atomaufsichtsbehörde und der Internationalen Atomenergie Organisation alle Anlagen im stillgelegten AKW Tschernobyl in sicherem Zustand."