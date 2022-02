Atombehörde in Wien: Strahlung in Tschernobyl stellt keine Gefahr dar

Das russische Militär hatte den zerstörten Atomreaktor im Norden der Ukraine am Donnerstag nach Kämpfen mit den ukrainischen Regierungstruppen unter seine Kontrolle gebracht. Ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums wies die Angaben aus Kiew zurück und erwiderte, die Strahlungswerte lägen im "normalen" Bereich. Er versicherte auch, dass das Personal weiterhin an Ort und Stelle sei und die Lage überwache. Mit einem Bataillon der ukrainischen Sicherheitskräfte sei eine Vereinbarung getroffen worden über die "gemeinsame Sicherung der Energieblöcke und des Sarkophags", der Schutzhülle über dem hochgradig radioaktiven Unglücksreaktor.

Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl im April 1986 war das bis schwerste Atomunglück der Welt. 36 Jahre später ist das Gebiet in weitem Umkreis noch immer radioaktiv verseucht. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hatte sich am Donnerstag besorgt über die Kampfhandlungen an der zerstörten Atomanlage gezeigt. Wegen der potenziellen Unfallgefahr verfolge sie die Situation in der Ukraine "mit großer Sorge", meldete die UN-Organisation. Sie forderte von allen Beteiligten "ein Höchstmaß an Zurückhaltung".