Survival-Trainer: "Der Kopf und der Magen entscheiden"

Die Begeisterung für Abenteuer in unberührter Natur ist groß, zeigte im Jänner auch wieder die Ferien-Messe Wien. Die Vorbilder für Outdoor-Begeisterte reichen von fiktiven Figuren wie Robinson Crusoe bis zu heutigen TV-Stars wie Bear Grylls. Auch Jon Krakauers Alaska-Drama "Into the Wild" als Buch und Film prägte eine Generation.

Derzeit fasziniert der Fall eines jungen Tirolers, die sich für 139 Tage im kanadischen Yukon aussetzen ließ und unter Extrembedingungen überlebte. Hier zu lesen: