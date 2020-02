Tiroler war 139 Tage allein in der kanadischen Wildnis

Wozu das alles?

„Ich musste mich nicht selbst finden und mir auch nichts beweisen“, sagt Schmid. Er wollte wissen, wie es sich anfühlt, Teil der Natur zu sein und auch, wie es ihm geht, wenn er so lange alleine ist – ohne Notruftaste.

Vorbereitung in Skandinavien

Dafür bereitete sich der Physiotherapeut neben Arbeit und Studium vier Jahre lang vor. Er reiste vier Mal in die bärenreichen Regionen in Skandinavien und lernte Bogenschießen. Neben Messern und Angel waren also auch Pfeil und Bogen sowie zwei Paar Schuhe, ein Baum- sowie Bodenzelt und ein paar Säcke Reis im Gepäck. Sie sollten ihm die tägliche Nahrungszufuhr von 1.000 Kalorien sichern.