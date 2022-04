„Alles finster“: Comedy-Serie über Blackout startet Ende April

Was passiert, wenn plötzlich der Strom ausfällt – und auf absehbare Zeit nicht wiederkommt? Um diese Frage dreht sich die schwarzhumorige österreichische Serie „Alles finster“, die ab 25. April im Rahmen des "Serienmontags" in Doppelfolgen in ORF1 zu sehen sein wird und bereits ab 18. April über flimmit.at abrufbar ist.

Ein Blackout-Szenario hätte man auch als Dystopie erzählen können, so ORF-Fernsehfilmchefin Katharina Schenk bei der Präsentation der Serie am Montag. Bei „Alles finster“ steht jedoch der Humor im Vordergrund: Angesiedelt sind die sechs Episoden im fiktiven Örtchen Kekenberg. ROMY-Nominee Hilde Dalik schlüpft in die Rolle der Gastwirtin Elisabeth, Harald Windisch gibt den überforderten Bürgermeister und Martina Ebm muss sich nicht nur um ihr Kind kümmern, sondern auch um ihren Mann. In weiteren Rollen sind u. a. Wolf Bachofner und Miriam Fussenegger zu sehen. Regie führte Michi Riebl („Schnell ermittelt“), die Drehbücher stammen von Selina Gina Kolland.