5 Serien, auf die wir uns im April bei Netflix & Co freuen

4. Matrjoschka

Und täglich grüßt wieder das Murmeltier: Mehr als drei Jahre nach der gelobten ersten Staffel von "Matrjoschka" (englischer Titel: "Russian Doll") schickt Netflix die Zeitschleifenserie in die Fortsetzung. "Orange Is The New Black"-Star Natasha Lyonne gibt erneut die resolute New Yorkerin Nadia, die immer wieder denselben Tag erlebt. Ob sie es nun schafft, dem Murmeltier zu entkommen?

"Matrjoschka" Staffel 2 ist ab 20. April bei Netflix abrufbar