Sci-Fi-Serie "Halo": Ein weiterer Krieg der Sterne

Und so ist „Halo“ deutlich mehr als ein Ego-Shooter-Game in Kinoqualität, wenngleich einem manche Handlungselemente sehr bekannt vorkommen. Der Anspruch von Steven Spielbergs Filmschmiede Amblin, das Handlungskorsett des Videospiels zu erweitern, ist klar spürbar. Für die Gamer sind dafür einzelne Easter Eggs eingebaut. Und dass der "Master Chief" bereits in Folge 1 seinen goldfarben verspiegelten Helm lüftet, ist für Kenner eine Besonderheit. Denn im Spiel ist der Held nie oben ohne zu sehen.

Auch das ebenso von Halsey ersonnene, weibliche KI-Wesen Cortana wird im Laufe der Serie in die Handlung eingreifen, mit der Originalstimme aus den X-Box-Spielen (Jen Taylor).

Harte Kost

Bei den Action-Sequenzen hat man vielleicht etwas zu viel an das Ego-Shooter-Vorbild gedacht. Die CGI-Effekte wirken zum Teil etwas künstlich.



Zum Schluss sei noch gewarnt: Die Kriegsszenen - es werden zu Beginn bereits „150 tote Zivilisten“ gezählt - sind in Zeiten, in denen ein realer Krieg so omnipräsent ist - besonders harte Kost.