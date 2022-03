5 Serien, auf die wir uns im März bei Netflix & Co freuen

1. Pieces of Her

Neue Thriller-Serie mit Toni Collette: Als die 30-jährige Andy (Bella Heathcote) in einen Amoklauf gerät, überwältigt ihre Mutter Laura (Collette) den Angreifer scheinbar ohne Mühe. Andy beginnt sich zu fragen, wer ihre Mutter wirklich ist. Basierend auf dem gleichnamigen Bestseller von Karin Slaughter, von den Produzenten von "Big Little Lies" und "The Undoing".

"Pieces of Her" (deutscher Titel: "Ein Teil von ihr") ist ab 4. März bei Netflix zu sehen