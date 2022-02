"Severance": Der (Alb-)Traum von der Work-Life-Balance

Dafür hat sich auch der zurückgezogene Mark (Adam Scott, „Parks and Recreation“) entschieden. Sobald er den Aufzug bei Lumon Industries betritt, wechselt sein Kopf in den Arbeitsmodus. Gemeinsam mit seinen Kollegen Irving (John Turturro), Dylan (Zach Cherry) und Helly (Britt Lower) verbringt er acht Stunden in einem überdimensionierten Büro im Retro-Look. Und zumindest für diese Zeit muss er nicht an seine verstorbene Frau denken.

Draußen, in seiner Freizeit, hat Mark keine Ahnung, was er in seinem Job eigentlich macht, ob er dort glücklich ist oder vielleicht sogar kündigen möchte. Schon klingt die Idee der Severance nicht mehr ganz so verlockend. Das ändert sich auch nicht, als eines Tages ein Mann namens Petey auftaucht und sich als Marks Arbeitskollege vorstellt. Er behauptet, dass bei Lumon schreckliche Dinge vor sich gehen – und dass sich der Eingriff wieder rückgängig machen lässt.