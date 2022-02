5 Serien, auf die wir uns im Februar bei Netflix & Co freuen

3. Inventing Anna

Jahrelang schwindelte und schummelte sich Anna Sorokin unter dem Namen Anna Delvey durch die New Yorker Schickeria. Ganz nach dem Motto "Fake it till you make it". Bis sie als Hochstaplerin auffiel und vor Gericht musste. Die Serie "Inventing Anna", produziert von Shonda Rhimes ("Grey's Anatomy", "Bridgerton") erzählt ihre Geschichte.

"Inventing Anna" ist ab 11. Februar bei Netflix abrufbar