"Yellowjackets" auf Sky: Horror im Wald

Die erwachsene Shauna (Melanie Lynskey, die Rose aus "Two and a Half Men") ist im eintönigen Alltag als Hausfrau gefangen, Natalie (herrlich: Juliette Lewis) hat gerade wieder einen Entzug hinter sich gebracht, Misty (Christina Ricci) ist als Krankenpflegerin genauso wenig zu trauen wie als Teenager und Taissa (Tawny Cypress) will Politkarriere als "queere Kamala Harris" machen. (Die Schauspielerinnen sind in beiden Timelines hervorragend.)

Ausgerechnet als eine von ihnen das Rampenlicht sucht, bekommen die Frauen kryptische Postkarten – und damit Angst, dass jemand ausgeplaudert haben könnte, was damals vor 25 Jahren im Wald geschehen ist.