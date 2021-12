"The Witcher" Staffel 2: Die Monsterjagd hat schon mal mehr Spaß gemacht

Die neuen Folgen schließen nahtlos an die vorhergehenden an. Geralt zieht mit Cirilla in die Burg von Kaer Morhen, wo die Witcher bei ihrem Ziehvater Vesemir (Kim Bodnia, „Die Brücke“) eine Art Winterschlaf halten und er sich und Cirilla in Sicherheit wähnt. Doch manchmal lauert der Gefahr im Inneren - im wahrsten Sinne.

Cirilla will in Kaer Morhen nicht nur Däumchen drehen und trainiert ihre Kampfkenntnisse auf einem Parcours, der „Ninja Warrior“ alt aussehen lässt. Ihre Figur ist wesentlich reifer und selbstbewusster geworden. Yennefer hat von der großen Schlacht gegen Nilfgaard Spuren davongetragen. Sie beteiligt sich an neuen Intrigen, während so mancher Bösewicht mehr Tiefe bekommen hat und neue Figuren auftauchen. Die Leichtigkeit bei der Monsterjagd fehlt aber trotzdem.