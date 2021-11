"Das Rad der Zeit": Rosamund Pike sucht einen Drachen

Seit „Game of Thrones“ 2019 zu Ende gegangen ist, versucht sich die Serienwelt an einem Nachfolger. Amazon Prime Video schickt heute, Freitag, einen neuen Kandidaten ins Rennen: „Das Rad der Zeit“ (auf Englisch: „Wheel of Time“), basierend auf der gleichnamigen Romanreihe von Robert Jordan. Genügend Inspirationsmaterial ist vorhanden: Stolze 14 Bücher umfasst die Reihe.

Angesiedelt ist die Serie in einer mittelalterlichen Fantasiewelt, in der Frauen übernatürliche Fähigkeiten haben und Männern der Umgang mit Magie verboten wurde – sie hatten damit in der Vergangenheit ziemlich daneben gehaut.