„Tiger King 2“: Zwischen Wahnsinn und Wahrheit

Internet-Detektive und Elvis-Imitatoren

Die Geschichte dieser exzentrischen Menschen hat scheinbar ebensolche angezogen: Internet-Detektive, selbsternannte übernatürliche Ermittler und Anwälte, die in ihrer Freizeit als Elvis-Imitatoren auftreten. In Facebook-Gruppen versucht zudem eine ganze Community – einem aktuellen Trend folgend – auf eigene Faust, die Wahrheit aufzudecken.

Ganz so aufregend wie in der ersten Staffel ist "Tiger King" in der Verlängerung nicht mehr. Das Material wirkt recht dünn ausgewalkt, oft wird dasselbe mehrmals von unterschiedlichen Personen erzählt und zunehmend fragt man sich, ob man das alles wirklich wissen will. (Ja, Joe Exotics Ex-Mann bietet wirklich Fanartikel fürs Anal-Bleaching an!) Der Wahnsinn, der die Serie ausmacht, scheint noch nicht ausgeschöpft. Und die Suche nach der Wahrheit dürfte ebenfalls noch nicht abgeschlossen sein, wie das Ende vermuten lässt.

Dass es hier ja nicht nur um Zweibeiner geht, ist den Machern der Doku am Schluss offenbar noch eingefallen: Die letzten Minuten sind tatsächlich den Großkatzen gewidmet.