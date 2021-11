5 Serien, auf die wir uns im Dezember bei Netflix & Co freuen

2. And Just Like That

"Sex and the City" ist zurück – zumindest fast: Das 10-teilige Revival erzählt, wie es den Protagonistinnen der Kultserie in ihren 50ern geht. Die New Yorker Freundinnen Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) und Charlotte (Kristin Davis) sind wieder mit dabei, auf Samantha (Kim Cattrall) müssen Fans leider verzichten.

"And Just Like That" startet am 9. Dezember bei Sky