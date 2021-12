„Höhere Gewalt“ (zu leihen bei Amazon)

Ein hippes Schwedenpärchen mit zwei Kindern macht Skiurlaub in den Alpen. Als eine Lawine abgeht, rettet die Frau die Kinder – und der Mann sein Handy. Ab da steckt in der Beziehung der Wurm drin. Was es heißt, in einer modernen Paarbeziehung zu sein, erzählt Regisseur Ruben Östlund kühl, akkurat und unglaublich unterhaltsam.