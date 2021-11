Anna Netrebko bis Tiger King: (Fast) 30 Kulturtipps für den Lockdown

Christian Thielemann, „Bruckner Nr. 4“

Was für ein Zyklus, teils entstanden in Zeiten des vorherigen Lockdowns! Alle neun Symphonien (inklusive der sogenannten „Nullten“) von Anton Bruckner haben die Wiener Philharmoniker mit Christian Thielemann eingespielt, und spielen sie teilweise noch ein. Etwa die vierte Symphonie, die „Romantische“, für die es keinen geeigneteren Dirigenten gibt. So traumhaft schön, so unfassbar verklärt klingen wirklich nur Salzburger Festspieldokumente. Und wer bei den noch nicht veröffentlichten Aufnahmen anderer Symphonien im Wiener Musikverein dabei sein durfte, weiß, welche kulturellen Schätze da noch kommen.

Rameau: „Platée“

Eine wundervolle Erinnerung an Zeiten, in denen die Theater vor Publikum spielen durften. Mit Jean-Philippe Rameaus „Platée“ gelang dem Theater an der Wien ein Sensationserfolg. Szenisch (Robert Carsen) wie auch musikalisch. Das Label Harmonia Mundi hat dieses Ereignis dokumentiert. Und wer jemals eine Aufführung vor Ort gesehen hat, muss jetzt beim Nachhören noch lachen über diesen vokalen und melodischen Witz, den William Christie und „seine“ Les Arts Florissants“ da hinzaubern. Und mit dem phänomenalen Countertenor Matcel Beekman in der Titelpartie der ehrgeizigen, düpierten, titelgebenden Nymphe kommen auch die Bilder in den Kopf zurück. Großes Kino!