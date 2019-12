"Brigadoon“ an der Volksoper: Wunschloses Musicalglück

Ein schottisches Dorf, das nur alle 100 Jahre erscheint. Zwei Amerikaner, die in diese Gemeinschaft hineinstolpern, die ganz große Liebe und jede Menge Hits – das sind die Ingredienzien des Musicals „ Brigadoon“, das sich vor allem im angloamerikanischen Raum großer Beliebtheit erfreut. In Österreich war Frederick Loewes (Musik) und Alan J. Lerners ( Buch) Werk bis dato aber noch nie in einer professionellen Produktion zu sehen.