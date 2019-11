Sie mögen kein Gemüse? Sie sind kein Vegetarier oder gar Veganer? Macht doch nichts! Denn dieses Gemüse, das an der Wiener Volksoper in der Neuproduktion von Jacques Offenbachs „König Karotte“ die Macht übernimmt, steht wirklich im Saft und hat sehr viel (musikalisches wie szenisches) Fleisch in sich.