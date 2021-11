Das war Gottschalks "Wetten, dass ..?"-Comeback: Schwanengesang mit Klobürste

Das Publikum und Gottschalk waren gerührt, von sich, von der Vergangenheit (Nostalgie ist übrigens immer ein Zeichen von Statistik-Schwäche). Am Schluss bekam auch der Erfinder der Show, Frank Elstner, einen Auftritt. Der schlug vor, ein Mal im Jahr die Show zu machen, was nicht einmal Gottschalk so richtig zu wollen schien. Alles, und damit ein Stück TV-Geschichte, endete - what else? - mit einer Baggerwette.

In diesem Sinne: Baba, „Wetten, dass ..?“, es war sehr schön mit dir.