Thomas Gottschalk: Voll gegen den Zeitgeist

Auch sein Markenzeichen, die lockere Unvorbereitetheit, ging im Frühjahr entsetzlich nach hinten los: In der ProSieben-Sendung „Wer stiehlt mir die Show?“ machte Gottschalk einen Witz über die Mutter seines Moderatorenkollegen Joko Winterscheidt. Dass sie an Krebs gestorben war, als Winterscheidt ein Kind war, wusste Gottschalk offenbar nicht. Winterscheidt nahm ihn öffentlich in Schutz. In seinem Podcast.