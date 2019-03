Thomas Gottschalk macht noch einmal "Wetten dass ...?"

Thomas Gottschalk wird im nächsten Jahr noch einmal "Wetten, dass..?" moderieren. ZDF-Showchef Oliver Heidemann hat die Pläne im Interview mit dem Branchenmagazin DWDL bestätigt. Die Fernsehshow feiert ihr Comeback zum 70er von Gottschalk.

"Der runde Geburtstag von Thomas Gottschalk steht nächstes Jahr im Mai an - und ich will es mal so ausdrücken: Wenn Sie Baggerfahrer sind und eine gute Idee haben, sollten Sie sich definitiv bewerben", sagt Heidemann.