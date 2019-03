Gottschalk: Literatursendung gegen die „Gesamtverblödung“ im TV

Bücher haben in Gottschalks Leben stets eine große Rolle gespielt. „Die Fantasie wird nirgendwo so angeregt wie beim Lesen – egal, was man heute sonst so treibt mit Kino, Fernsehen, Netflix und weiß der Deibel.“ Aber Lesen sei auch etwas, was man lernen müsse. „Ich habe mich nie vor dicken Schwarten gefürchtet.“ Den jungen Gottschalk hat in Sachen „Steppenwolf“ dann aber doch mehr die gleichnamige Band als jener Hermann Hesses fasziniert, wie er einräumt.