Thomas und Thea Gottschalk: Trennung nach über 40 Jahren

Über die Gründe für die Trennung des einstigen Traumpaares ist bislang nichts bekannt.

Vor vier Monaten verloren die Gottschalks bei der Feuerkatastrophe in Malibu ihre Villa. Das Anwesen in den Bergen Malibus sei komplett abgebrannt, bestätigte Gottschalk damals. Nach dem verheerenden Brand hatte sich das Paar kaum noch gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt. Thea blieb immer öfter in ihrer Eigentumswohnung in New York, während Gottschalk zwei Wochen nach dem Brand nach Los Angeles zurückreiste.