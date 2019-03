Aus nach über 40 Jahren: So war die Ehe der Gottschalks wirklich

Villa brannte am Hochzeitstag ab

Vergangenen November ereilte das ehemalige Vorzeigepaar ein schlimmer Schicksalsschlag: Bei den Waldbränden in Malibu brannte das Anwesen der Gottschalks ab – ausgerechnet an ihrem Hochzeitstag.

Thea konnte gerade noch rechtzeitig fliehen. Sie zog in ein Hotel. Als es zu dem Unglück kam, moderierte Gottschalk gerade eine Spendengala in Deutschland. "Dass mein Herz für Thea brennt, weiß jeder. Aber dass zum Hochzeitstag auch noch unser Haus brennt, muss nicht sein", scherzte er damals noch.

Von dem Unglück scheint sich das Paar aber nicht mehr erholt zu haben. Nach dem verheerenden Brand hatten sich die Gottschalks kaum noch gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt. Thea blieb immer öfter in ihrer Eigentumswohnung in New York, während Gottschalk zwei Wochen nach dem Brand nach Los Angeles zurückreiste.

Ab Dienstag, den 19. März, präsentiert Thomas Gottschalk im Bayrischen viermal im Jahr die Literatursendung "Gottschalk liest?".

"Ich weiß wirklich nicht, wo mein Leben weitergeht"

Auf die Frage, wo er in Zukunft leben werde, erzählte Gottschalk erst vergangene Woche gegenüber der Bild: "Die Versicherung hat uns erstmal ein kleines Haus in Santa Monica gemietet. Wir haben eine Wohnung in Berlin und ein Apartment in New York, in dem Thea gerne ist. New York wäre immer noch eine Möglichkeit. Aber dauerhaft dort zu leben ist für mich eigentlich nicht vorstellbar. Im Winter ist es zu kalt, im Sommer ist es zu heiß. Also: Ich weiß wirklich nicht, wo mein Leben weitergeht."

Über die Gründe für die Trennung des Ehepaares ist bislang nichts bekannt. "Wir bitten, die Privatsphäre der Familie Gottschalk zu respektieren und von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen", erklärte der Anwalt der Gottschalks gegenüber der Deutschen Presseagentur.