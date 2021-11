So klingt das neue Album von Adele: 30, geschieden, sucht ... sich selbst

Oder „To Be Loved“, in dem sie mit hochgeschraubter Traurigkeit festhält, dass sie es probiert hat, aber gescheitert ist. Da fühlt man die existenzielle Krise, die eine Scheidung trotz aller gesellschaftlicher Normalisierung ist: Was für ein absurder Kredit, singt sie, den man auf die eigenen Gefühle aufnimmt, wenn man sich verliebt. Und wie teuer man das am Schluss einer Beziehung bezahlt.