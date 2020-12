Furiose Fashionshow: Rameaus "Platée" im Theater an der Wien

Erst der (negative) Corona-Test, dann das (musikalische) Vergnügen. Unzählige Leitlinien führen im Haus zu den einzelnen Teststationen. In diesem Pausensaal ist das Orchester an der Reihe, in einem anderen die Solisten. Auch das Leading-Team, der Arnold Schoenberg Chor und alle auf oder hinter der Bühne Mitwirkenden haben ihre Corona-Anlaufstellen.

Im Parkett steht ein riesiger Kamerakran; Regisseur Robert Carsen nimmt mit seinen Mitarbeitern am Balkon Platz. Und im Orchestergraben warten Dirigent William Christie und „seine“ Les Arts Florissants auf ihren Einsatz. Der Autor dieser Zeilen verfolgt das Geschehen mit obligater Maske und Abstand aus einer Loge heraus.