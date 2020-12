Anna Netrebko als Tosca in Wien: Traum-haft

New York 2018: Anna Netrebko singt an der Metropolitan Opera New York erstmals die Partie der Tosca – und erklimmt damit den Mount Everest des Divenfaches, an dessen Aufstieg die meisten Sopranistinnen scheitern. An ihrer Seite als Cavaradossi: ihr Ehemann Yusif Eyvazov, der für Marcello Álvarez eingesprungen war. Angeblich hatte sie am Tag vor diesem Debüt den dritten Akt noch gar nicht beherrscht. Das Ergebnis: ein Ereignis.