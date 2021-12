"Faking Hitler": Die Verdauungsbeschwerden des Führers

Die Realität schreibt oft die besseren Geschichten. Das wissen auch die Serienmacher, die sich gerne von wahren Begebenheiten inspirieren lassen anstatt neue, eigene Formatideen zu entwickeln. Und so fließt derzeit das vorhandene Geld eher in Remakes oder Adaptionen von Büchern als in die Ideen- Forschung. Das kann man Risikooptimierung nennen, aber auch konservativ bzw. langweilig. Auf Nummer sicher geht nun auch „Faking Hitler“, eine sechsteilige Serie, die einen der größten Medienskandale Deutschlands nacherzählt: Es geht um die 1983 vom Magazin Stern veröffentlichten „Hitler-Tagebücher“. Sie waren zuerst eine Welt-Sensation – die internationale Presse blickte gespannt nach Hamburg –, und dann ein Welt-Skandal. Denn Experten entlarvten die vermeintlichen Tagebücher mit ihren intimen Einblicken in die Gefühls- und Verdauungswelten des Tyrannen, des Führers (mit Reizdarm?) als Fälschungen.

Diese schon mehrfach (z.B. 1992 in „Schtonk“ mit Götz George und Uwe Ochsenknecht) verwurstete Geschichte wird nun im Auftrag von RTL+ ein weiteres Mal aufgewärmt.