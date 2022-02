"Pam & Tommy": Die Geschichte hinter dem Sex-Tape

Der „Baywatch“-Star und der Mötley-Crüe-Drummer (gespielt von Lily James, "Cinderella", und Sebastian Stan, "Falcon and the Winter Soldier") heiraten 1995 am Strand von Cancun – kurze Zeit, nachdem sie sich kennengelernt haben.

Es ist der Beginn einer turbulenten Ehe. Die Frischvermählten sind noch ganz im Liebestaumel, als sie ihr Anwesen in Malibu renovieren lassen. Lee ist unzufrieden, ändert ständig seine Pläne und feuert die Handwerker schließlich, ohne sie zu bezahlen. Als einer von ihnen, Unglücksrabe Rand Guthier (Seth Rogen), am nächsten Tag seinen Werkzeugkoffer holen will, bedroht ihn der größenwahnsinnige Rockmusiker mit einer Waffe. Rand sinnt auf Rache.