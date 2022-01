"The Woman in the House ...": Immer diese Verbrechen vor dem Fenster

Der überlange Titel der neuen Murder-Mystery-Serie mit Kristen Bell („Veronica Mars“) verrät eigentlich schon alles, was man darüber wissen muss: „The Woman in the House across the Street from the Girl in the Window“ klingt nicht nur wie eine mäßig kreative Mischung aus „Das Fenster zum Hof“, „The Girl on the Train“, „The Woman in the Window“ und Konsorten, sondern erfüllt diese Erwartung auch. Die acht halbstündigen Episoden sind nun bei Netflix verfügbar.