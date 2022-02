"Inventing Anna" auf Netflix: Wie eine Hochstaplerin die New Yorker Schickeria täuschte

Sorokin wurde wegen Betrugs zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, mittlerweile wurde sie auf Bewährung entlassen. Das New York Magazine brachte 2018 einen ausführlichen Bericht über den Schwindel – was Sorokin zu noch größerer Bekanntheit verhalf.

Die Recherchen dienten auch als Basis für die Serie „Inventing Anna“ (ab heute bei Netflix verfügbar). Es ist nach „Bridgerton“ das zweite Serienprojekt von Shondaland, der Produktionsfirma von Shonda Rhimes („Grey’s Anatomy“), für den Streamingdienst.

In neun Episoden erzählt die Serie, wie Sorokin (Julia Garner, „Ozark“) ihr Umfeld täuschte und wie Journalistin Vivian Kent (Anna Chlumsky, „My Girl“) die Hintergründe dieser unglaublichen Geschichte recherchierte. Es ist eine schön anzusehende Reise in die unvorstellbare Welt der unvorstellbar Reichen. Was Sorokin wirklich zum Betrug motivierte, bleibt in den mit je rund einer Stunde etwas großzügig bemessenen Episoden leider im Dunkeln.

Für die Rechte an der Story hat Netflix 320.000 US-Dollar an Sorokin gezahlt – mit dem Geld musste sie laut BBC Schulden abbezahlen. Aktuell sitzt die Hochstaplerin wieder im Gefängnis: Sie hat ihr Visum in den USA überzogen.