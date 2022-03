"Pachinko“ auf Apple TV+: Der Geschmack von Heimat

Mitreißend, dramatisch und unglaublich berührend, erzählt „Pachinko“ eine koreanische Familiengeschichte über vier Generationen, geprägt von japanischer Kolonialherrschaft, Migration und Rassismus, aber auch von Widerstandskraft und Lebenslust. Anders als im Buch, wo sich die Ereignisse chronologisch entfalten, wechselt die Serie konstant zwischen Zeiten, Schauplätzen und Generationen. Dadurch verwebt sich eine von Verlusten geprägte Vergangenheit zartfühlend mit der jüngeren Gegenwart.

Im Jahr 1915 wird im ländlichen Korea, das sich unter brutaler, japanischer Kolonialherrschaft befindet, ein Mädchen namens Sunja wird. Gleichzeitig versucht ein junger Koreaner in New York von 1989 Karriere zu machen. Er lässt sich nach Japan versetzen, wo er seinen Vater und seine Großmutter besucht. Sein Vater betreibt eine Pachinko-Spielhalle. Und seine Großmutter ist jene Sunja, die 1915 in Korea geboren wurde und unter widrigen Umständen nach Japan auswanderte. Nach und nach enthüllen sich die Schicksale der Familienmitglieder und ergeben ein aufwühlendes, exzellent gespieltes Generationenporträt.