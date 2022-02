Hilde Dalik: "Ich muss nicht irrsinnig fesch ausschauen“

Blackout

Zum Beispiel die Serie „Alles ist finster“, die dieses Jahr im ORF anlaufen soll. Dalik spielt gemeinsam mit Martina Ebm, Miriam Fussenegger und Martin Windisch, die junge Drehbuchautorin Gina Kolland schrieb die Serie um ein kleines Dorf, das von einem Total-Blackout betroffen ist. „Man sieht, wie die Leute in diesem Mikrokosmos mit so einer Extremsituation umgehen“, erzählt Dalik.

Im Mai kommt die Komödie „Der Onkel – The Hawk“ in die Kinos. Dort ist sie – „als Krankenschwester, die ein bisschen eigenartig ist“ – an der Seite von Lebenspartner Michael Ostrowski zu sehen, der mit Helmut Köpping auch Buch und Regie verantwortet.

Der Dreh sei trotz aller Professionalität „tatsächlich sehr lustig“ gewesen, auch durch Ostrowski, Simon Schwarz und Comedy-Star Anke Engelke. „Die sind wirklich sehr lustig“, meint Dalik. „Da gab es zum Beispiel eine Watschenszene, wo Anke nicht mehr aus dem Lachen herausgekommen ist.“

Rückkehr ans Theater?

Szenen am Theater mit Dalik sieht man derzeit nicht. An der Josefstadt, wo sie ab 2006 zehn Jahre im Ensemble verankert war, habe sie gekündigt, „weil mir keine guten Rollen mehr angeboten wurden. Ich würde sofort wieder dort spielen, nur muss es eine Rolle sein, die mich künstlerisch fordert. Sonst sitze ich nur meine Zeit ab, und das wäre langweilig.“