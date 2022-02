ROMY 2022: Die Gala ist zurück - und das Voting beginnt

Die ROMY blickt in die Zukunft

Die Rückkehr in die Hofburg ist dabei auch der Startschuss für eine neue Phase des von Rudolf John gegründeten Preises: Die ROMY erfährt derzeit in vielerlei Hinsicht ein sanftes Update, ohne ihre liebgewonnenen Stärken außer Acht zu lassen. Denn die Film- und Fernsehlandschaft hat sich in den drei Jahrzehnten des Bestehens der ROMY auf vielfältige Art erweitert und in einen nie dagewesenen Reichtum an Programm aufgefächert, den die ROMY begleitet.

Die ROMY-Jury (alle Infos über die Jury gibt es hier) hat 2021 mit KURIER-Kulturchef Georg Leyrer auch eine neue Leitung und neue Mitglieder bekommen und widmet sich neben den Publikumslieblingen von Heute auch verstärkt den Stars von Morgen und Übermorgen.

"Die ROMY soll auch in Zukunft jene Menschen vor den Vorhang holen, die etwas ganz Besonderes geschafft haben – nämlich zum Publikumsliebling zu werden“, sagt Georg Leyrer. “Und sie soll auch die Möglichkeit zu Entdeckungen bieten. Wir wollen verstärkt auf jene Menschen hinweisen, die auf dem Sprung zum Publikumsliebling sind – oder das bei speziellen Publikumssegmenten schon geschafft haben, aber noch nicht bei allen. Und wir wollen auch jene Schauspielerinnen und Schauspieler beleuchten, die gerade große Karriereschritte getan haben.”