Festliche ROMY-Verleihung: Endlich wieder Gala-Stimmung

Vier ROMYs für "Ein bisschen bleiben wir noch“

Der neue Film von Arash T. Riahi hat einen neuen Rekord aufgestellt: „Ein bisschen bleiben wir noch“ wurde zum großen Sieger der Branchen-ROMYs, mit den meisten Auszeichnungen, die eine Produktion an einem Abend erhalten hat. Insgesamt vier Auszeichnungen gingen an den Film: Jene für den Besten Film Kino, für das Beste Buch Kino und die Beste Regie Kino an Riahi.

Und für den Besten Schnitt Kino an Julia Drack und Stephan Bechinger.

Der Film basiert auf dem Roman „Oskar & Lilli“ von Monika Helfer. Er hat „harte Momente, aber eben auch die andere Seite“, sagte Riahi selbst: „Eine Leichtigkeit im Umgang mit scheinbar schweren Themen ist wichtig für mich. Humor ist ein Lebenselixier – auch für meine Familie.“

Emmy-gewürdigte Serie "Unorthodox"

„Ich war überwältigt davon, dass die Serie Brücken geschlagen hat: zu anderen Kulturkreisen, zu Menschen mit anderen Religionen, die sich sonst kaum eine Kinokarte gekauft hätten, um eine Geschichte über ultraorthodoxe Juden in Williamsburg zu sehen“: Das sagte Maria Schrader kürzlich in der KURIER freizeit über ihre Netflix-Serie „Unorthodox“. Für die Story um eine chassidische Jüdin hat Schrader einen Emmy bekommen – und nun auch die Branchen-ROMYs für die Beste Serie und die Beste Regie TV/Stream.

„Wir haben versucht, uns den Charakteren mit Zärtlichkeit zu nähern. Und ich glaube, die Serie hat ihre Zuschauer eher miteinander verbunden als sie zu trennen. Das empfinde ich als Erfolg“, sagte Schrader, die sich per Video für die Preise bedankte.

Schalko-Serie „Ich und die anderen“ mit zwei Preisen

Tristan (Tom Schilling) hört morgens einen R.E.M.-Song, bekommt seltsame Messages und merkt, dass ihn auf der Straße alle komisch ansehen. Ein persischer Taxifahrer bietet ihm seine Dienste an und agiert als atheistische Glücksfee. So startet die neue Serie „Ich und die anderen“ von David Schalko (ab 29. Juli bei Sky).

Sie erhielt die ROMYs für den Besten Schnitt TV/Stream an Karina Ressler und Beste Kamera TV/Stream an Martin Gschlacht.

Schilling spielt „eine Art Mann ohne Eigenschaften. Man hat das Gefühl, dass er sich erst durch das Erzählen aufbaut, er wirkt beinahe selbst wie eine Simulation“, sagte Schalko zum KURIER über die Serie. Zur prominenten Besetzung gehören Mavie Hörbiger, Michael Maertens und Lars Eidinger.

Ed Moschitz* Ischgl-Erkundungen als Beste Doku TV/Stream

Die Nerven liegen blank in dem Touristen-Hotspot, der zu guten Zeiten bis zu 25.000 Besucher am Tag verzeichnet hat Am Anfang der Pandemie gerät Ischgl in die internationalen Schlagzeilen: Wurde zu spät oder falsch auf die Infektionen reagiert?

Ed Moschitz hat nachgeschaut: Für „Am Schauplatz“ reiste er für zwei Dokus an jenen Ort, von dem aus zahlreiche Infektionen in ganz Europa ausgegangen sein sollen. Von bis zu 11.000 Infizierten infolge von Ischgl-Besuchen im März ist in den Dokus die Rede. Zumindest 30 Todesfälle soll es infolgedessen gegeben haben. Es sei ein „langer, harter Weg“ gewesen, bis Moschitz Antworten bekommen hat, sagt Sendungsmoderator Peter Resetarits am Beginn. Nun hat Moschitz die ROMY für die Beste Doku TV/Stream bekommen.

"Gartenbaumesse" in Davos als beste Kino-Doku

Der Österreicher Daniel Hösl und die deutsche Filmemacherin Julia Niemann haben ein ganzes Jahr lang in Davos gelebt, um den Schweizer Bergort abseits des Promi- und Security-Auflaufs beim Weltwirtschaftsforum im Jänner zu erfassen: Sie waren Zaungast an einem Ort, an dem sich ein Mal im Jahr die Mächtigen treffen.

„Es ist eine Gartenbaumesse der Mächtigen“, sagte Hösl zum KURIER. „Geld ist so zentral in unserer Welt, es hat die Religion abgelöst.“ Es sei zwar „nicht alles schlecht, was die WEF-Leute machen. Aber sie schaffen halt nicht das, was sie sich vornehmen: die Welt verbessern“, sagt Hösl.

Für den Film, der hinter die Kulissen eines bekannten Orts und eines bekannten Events blickt, bekamen die beiden die ROMY für die Beste Doku Kino.

„Sörensen hat Angst“: bester Film TV/Stream und bestes Buch

Gleich für seine erste Regie-Arbeit hat Bjarne Mädel nun die ROMY für den Besten Film TV/Stream bekommen: „Sörensen hat Angst“ ist ein langsam erzählter Krimi mit nordischem Charme, wortkargen Protagonisten und schrägen Dialogen. „Ich bin wahnsinnig stolz, dass ich jetzt sagen kann: Ja, genau das, was ich mir gewünscht habe, haben wir umsetzen können“, sagte Mädel. Er ist u. a. aus der ProSieben-Comedy „Stromberg“ als Pechvogel Bernd bekannt, für die Darstellung des Schotty in der NDR-Serie „Der Tatortreiniger“ wurde er mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet, im deutschen Netflix-Hit „How To Sell Drugs Online (Fast)“ verkörperte er einen tollpatschigen Mafioso. Sven Stricker erhielt für „Sörensen hat Angst“ die ROMY für das Beste Buch TV/Stream.

Kamera-Preis für "Hochwald"

Bei der heurigen Diagonale wurde „Hochwald“ von Evi Romen als bester Spielfilm ausgezeichnet, beim Österreichischen Filmpreis (Gala am 8. Juli) ist der Film gleich neun Mal nominiert. Nun gibt es noch eine ROMY dazu: Martin Gschlacht und Jerzy Palacz erhielten den Preis für die Beste Kamera Kino. „Hochwald“ thematisiert die Suche eines jungen Mannes nach seiner Identität im Umfeld eines Tiroler Heimatfilms. Im Zentrum steht der junge Mario, der den Aufbruch aus seinem Südtiroler Dorf schafft und im Zuge seines Coming-Out und Coming-of-Age am Ende wieder dorthin zurückkehrt und dort nicht nur von Nadim, sondern auch dem Islam angezogen wird.Und das in einem Umfeld, in dem alles Unkonventionelle sofort zum Dorftratsch wird.

"Waren einmal Revoluzzer“ mit der besten Musik

Regisseurin Johanna Moder konfrontiert in „Waren einmal Revoluzzer“ (mit Julia Jentsch, Marcel Mohab, Manuel Rubey und Aenne Schwarz) hippe, urbane Mittdreißiger mit ihren Idealen und verdeutlicht, wie leicht man für Prinzipien stehen kann, wenn sie nie auf die Probe gestellt werden.

Dazu gibt es hervorragende Klänge der österreichischen Singer/Songwriterin Clara Luzia: Ihre Musik aus dem Film – die auch beim Österreichischen Filmpreis nominiert ist. Insgesamt gibt es dort sechs Nominierungen für „Waren einmal Revoluzzer“ – erhielt die ROMY für die Beste Musik. Die Sängerin holte sich den Preis selbst in der Hofburg ab. Und schrieb zuvor auf ihre Webseite: „Yeah! Yeah! Yeah! ich krieg’ eine Romy“.

Jury-Preis und beste Produktion: "Quo Vadis, Aida?"

Ein unglaublich erschütterndes Kriegsdrama, das unter österreichischer Beteiligung entstand: Das schrieb der KURIER über „Quo Vadis, Aida?“ von Jasmila Žbanić, als die Oscar-Nominierung des Filmes bekannt wurde. Eingereicht von Bosnien-Herzegowina, wurde der Film von der coop99 koproduziert.

„Quo Vadis, Aida?“ erzählt die dramatischen Ereignisse rund um den Genozid an mehr als 8.000 Menschen in Srebrenica im Juli 1995. Packend inszeniert, brillant besetzt und durch die Linse der österreichischen Kamerafrau Christine A. Maier eindrucksvoll gefilmt, erhält das Kriegsdrama seit seiner Premiere auf dem Filmfestival in Venedig viel internationale Anerkennung. Nun erhielt „Quo Vadis, Aida?“ die ROMY der Jury Kino und für die Beste Produktion.

50 Jahre "Tatort": Jury-Preis TV

Am 29. November 2020 feierte der „Tatort“ sein 50-jähriges Bestehen. Die Sendung zählt zu den langlebigsten und beliebtesten Fernsehreihen im deutschsprachigen Raum. Auch das österreichische Ermittlerduo hat Grund zum Feiern: Im Krimi „Verschwörung“ war Harald Krassnitzer zum 50. Mal als Moritz Eisner im Einsatz. Adele Neuhauser, die erstmals 2010 als Bibi Fellner vor der Kamera stand, feierte ihr Zehn-Jahres-Jubiläum. Seit 1971 gibt es heimische Kommissare.

Die erste „Tatort“-Folge „Taxi nach Leipzig“ wurde 1970 mit Walter Richter als Kommissar Trimmel im deutschen Fernsehen gesendet. Mehr als 1.100 Fälle wurden seither gezeigt.

Für die ROMY-Jury war klar: Der „Tatort“ muss zum 50er gefeiert werden. Mit der ROMY der Jury TV.