Schauspieler Markus Freistätter in großer ROMY-Mission

Bald heißt es ja wieder ROMY-Remmidemmi, leider auch heuer coronabedingt ohne große Gala. Übertragen wird der beliebte Publikumspreis natürlich trotzdem – und zwar am 15. Mai um 20.15 Uhr in ORF2. Es gibt auch einige Neuerungen. Und da kommt Schauspieler Markus Freistätter (30) ins Spiel, denn diesmal werden auch die beliebteste Nachwuchs-Schauspielerin, der beliebteste Nachwuchs-Schauspieler direkt vom Publikum gewählt – und Freistätter, der auch selbst unterrichtet, hat da das Vorschlagsrecht und acht seiner grandiosen Kolleginnen und Kollegen (alle Infos dazu auf romy.at) der KURIER-ROMY-Jury ans Herz gelegt.

Er selbst hat bereits 2018 ROMY-Luft geschnuppert, war er doch damals für den Film über Skifahrer Erik Schinegger „Erik und Erika“ als „Bester Nachwuchs“ nominiert. Seine erste Film-Hauptrolle übrigens.

Freistätter brennt für die Schauspielerei, egal ob Bühne oder vor der Kamera, daher auch sein Rat an alle, die sich auch diesen Traum verwirklichen wollen, immer nur den Plan A und keinen Plan B zu haben. „Mir hat man das in der Schauspielschule in Wien schon immer gesagt. Wenn du dafür brennst und das liebst, dann gibt es sowieso keine andere Möglichkeit. Ja, es ist ein unsicherer Beruf, gerade jetzt noch mehr mit vielen Absagen und Castings, die man nicht bekommt, das gehört aber einfach dazu“, so Freistätter, der auch meint, dass man Absagen auf keinen Fall persönlich nehmen darf.

„Durchhaltevermögen ist, glaube ich, das Wichtigste und eben das wirklich Wollen. Für mich macht den Beruf das Geschichtenerzählen und das Hineinfühlen in Menschen aus – Berühmtwerden und Co. finde ich jetzt nicht so spannend daran“, meint Freistätter, der auch ein – positiv gemeint – Helfersyndrom hat.

Das ganze Interview: