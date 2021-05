Wenn die KURIER ROMY nächstes Jahr wieder für die große Gala in die Hofburg zurückkehrt, wird viel passiert sein. Zwei Mal wurde der Film- und Fernsehpreis nun per Zustellservice statt bei einem Live-Event vergeben – es waren sowohl überaus emotionale als auch außergewöhnliche Sendungen. Und viel Inspiration und auf positive Art Außergewöhnliches soll die ROMY in die Zukunft mitnehmen.

Dafür wurde der Publikumspreis hinter den Kulissen neu aufgestellt – und soll in den kommenden Monaten noch weitere Updates erfahren. ROMY-Erfinder Rudi John, der vor drei Jahrzehnten die goldene Idee für die goldenen Statuetten hatte, wird den Preis weiter als Ehrenpräsident begleiten.

Den Juryvorsitz hat KURIER-Kulturchef Georg Leyrer übernommen, der mit einer ebenfalls teils neuen Jury den KURIER-Lesern und dem Film- und Fernsehpublikum auch künftig die beliebtesten Stars zur Wahl vorschlagen wird. Und zwar aus der gesamten Welt der Leinwände und (TV-)Schirme: Heimische Hauptabend- und Kino-Lieblinge werden ebenso vor den Vorhang gebeten werden wie jene Schauspieler, die auf den Streamingplattformen neues Publikum für das heimische Filmschaffen abholen.

Auch der Nachwuchs wird weiter im Fokus stehen – als Signal für eine Branche und für junge Künstlerinnen und Künstler, die ja unter der Pandemie besonders gelitten haben. Schauspieler Markus Freistätter wird über das ganze Jahr hinweg junge Talente auf den Plattformen des KURIER präsentieren.

Bereits heuer gab es einen Votingrekord: Noch nie zuvor haben so viele Menschen so viele Stimmen für ihre Publikumslieblinge abgegeben. Und auch der zweite, wichtige Bereich der ROMY soll künftig starke und neue Aufmerksamkeit bekommen: Die ROMY-Akademie, also die bisherigen Gewinner, stimmt derzeit über die Branchen-Preise ab. Diese gehen an jene Film- und Fernsehschaffenden, die hinter der Kamera für Unterhaltung, Information und Spannung sorgen, an Drehbuchautoren und Produzenten, Kamerafrauen und Regisseurinnen. Die Preise sollen im Sommer überreicht werden – und da gibt es auch noch zwei Platin-ROMYS zu verleihen: An den Produzenten Rudolf Klingohr und die österreichische Autorin Elfie Donnelly („Benjamin Blümchen“, „Bibi Blocksberg“).