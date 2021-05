ROMY 2021: Stardirigent Riccardo Muti - "Ohne Bildung gibt es nur Barbarei"

Doch zurück zur ROMY. Was bedeuten Muti und Froschauer diese Auszeichnungen? Froschauer: „Die Seele des Menschen ist die Musik. Das hat unser Orchester von Anfang der Pandemie an gelebt. Wir waren die Ersten, die wieder gespielt haben. Unter großen Auflagen und Schwierigkeiten. Aber es war für uns selbstverständlich, dass wir das Neujahrskonzert spielen. Gerade in der schweren Zeit hat es sehr geholfen, mit Maestro Muti zu musizieren.“ Und Muti ergänzt bei der Überreichung der Trophäen: „Was an diesem schwierigen Tag geschah, war so einzigartig, so berührend und so dramatisch, dass es unmöglich ohne die Musiker hätte geschehen können.“ Lachender Nachsatz von Muti: „Interessant ist, dass ich einen Walzer dirigieren – aber ihn nicht tanzen kann“, Meine Frau hat es einmal mit mir probiert, aber dann sagte sie: Nein, nein, weil ich ihre Füße umgebracht habe.“

Und im exklusiven KURIER-Gespräch: „Die ROMY bedeutet mir extrem viel. Aber noch wichtiger ist die Botschaft. Man darf die Schulen, die Bildung, die Kunst, die Musik nicht kaputt sparen. Aber genau das geschieht derzeit überall“, so Muti. „Wir müssen uns dagegen wehren, So gut es geht. Denn ohne Bildung, ohne ein Wissen über die Geschichte gibt es keine Zivilisation, sondern nur Barbarei.“ Zur Statue: „Ich habe schon einige Auszeichnungen erhalten, aber dass ich jetzt TV-Star bin, ist neu. Vielleicht sollte ich an eine Zweitkarriere denken.“