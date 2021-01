So war das Neujahrskonzert: Liga der außergewöhnlichen Töne

Denn es gab nicht nur musikalische Töne, die dieses besondere Konzert geprägt haben. Da wäre einmal die erwähnte Rede von Daniel Froschauer, der sich an ein Millionenpublikum in aller Welt wandte – reales Publikum im Musikverein war bekanntlich nicht erlaubt. „Ein musikalisches Signal der Hoffnung und des Optimismus“ wollte man senden. Mission mehr als geglückt! „Die Musik des Neujahrskonzerts hat uns durch düstere und schöne Zeiten begleitet“, so Froschauer. Mögen nach dieser unsäglichen Pandemie die schönen Zeiten wieder kommen.